Crisanti: "Con lockdown a Natale oggi impianti sci aperti" (Di martedì 16 febbraio 2021) "Se avessimo fatto il lockdown a dicembre e poi ora il controllo delle varianti, noi oggi avremmo gli impianti" sciistici "aperti probabilmente". Ne è convinto il virologo Andrea Crisanti. Per l'esperto, "è stata una sfortuna che la decisione" di prorogare lo stop di queste attività "sia stata presa con così poco anticipo. Io – ha spiegato ad 'Agorà' su Rai3 – sono il primo che ha sempre detto che ci vuole trasparenza e che bisogna dire le cose con largo anticipo per prepararsi. Però è anche vero che abbiamo saputo per la prima volta che la variante inglese aveva un'incidenza del 17-18% 5 giorni fa, perché finalmente 5 giorni fa è stato fatto il primo campionamento a tappeto in Italia ed è chiaro che una percentuale del 17-18% non poteva essere ignorata". Ma, ha aggiunto, "teniamo presente che questo ...

myrtamerlino : Domani alle ore 12.00 avrò in diretta con me il Professor Fabrizio Pregliasco. Con lui parleremo delle #varianti e… - agorarai : 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60%… - Adnkronos : #Crisanti: 'Con #lockdown a Natale oggi impianti sci aperti' - raveragiuliano : RT @agorarai: 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60% con le con… - sbruffino : #CRISANTI: < Mio figlio viene da Londra per farsi una bella sciata. Lo chiuderò in baita da solo per 14 giorni. C… -