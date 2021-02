Covid Lombardia, 1.696 contagi e 38 morti: bollettino (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 1.696 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 16 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile. Da ieri nella regione sono stati registrati altri 38 morti, che portano il totale a 27.854 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 1.696 ida coronavirus inoggi, 16 febbraio, secondo ildella Protezione Civile. Da ieri nella regione sono stati registrati altri 38, che portano il totale a 27.854 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - RegLombardia : #pianovaccinazioni Dal 15 febbraio le persone ultraottantenni possono aderire alla campagna vaccinale anti-covid, l… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 30.289 tamponi effe… - lucarango88 : ??#Lombardia #Covid_19 #16febbraio Casi +1.696 (565.719 +0,30%) Deceduti +38 (27.854 +0,14%) Guariti +1.615 (489.19… - Masssimilianoo : RT @SempreLibero2: @Masssimilianoo Non siete all'altezza. Lo avete già dimostrato in Lombardia con la gestione del Covid. Infatti l'avete… -