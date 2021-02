Covid Lazio, bollettino 16 febbraio: oggi 894 casi e 32 morti (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 894 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 32 morti. I test da ieri sono stati 31mila. I guariti o dimessi sono stati 2.031. “Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive” spiega l’assessore alla Sanità in Regione Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%”. Nella Regione i positivi al Covid sono al momento 37.261, di cui 2.065 ricoverati, 253 in terapia intensiva e 34.943 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 178.160, i decessi 5.538 e il totale dei casi esaminati è pari a 220.959. Asl Roma 1 – Nelle ultime 24 ore ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 894 i nuovi contagi da Coronavirus nelsecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 32. I test da ieri sono stati 31mila. I guariti o dimessi sono stati 2.031. “Aumentano i, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive” spiega l’assessore alla Sanità in Regione Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%”. Nella Regione i positivi alsono al momento 37.261, di cui 2.065 ricoverati, 253 in terapia intensiva e 34.943 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 178.160, i decessi 5.538 e il totale deiesaminati è pari a 220.959. Asl Roma 1 – Nelle ultime 24 ore ...

ZZiliani : Se la #Roma ha avuto lo 0-3 per un errore d’inserimento di #Diawara nella lista giocatori, sarà 0-3 anche per la… - capuanogio : ?? #Lazio deferita per mancata osservanza dei protocolli #Figc sul #Covid. Secondo la Procura, un positivo in campo… - fanpage : La #Lazio ha violato i protocolli Covid, deferiti Lotito e i medici - bizcommunityit : Covid: Lazio, al via lunedì vaccinazione personale scuola - Ultima Ora - LelloPinto : RT @LelloPinto: #Lazzari squalificato per una giornata per una bestemmia. Ogni partita viene condita da parolacce, sputi a terra (vietato c… -