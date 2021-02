Covid | la corsa per accelerare la campagna vaccini | da esperti ok ad AstraZeneca fino a 65 anni

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il vaccino anti-dipuò essere somministrato ai soggettiai 65di età. Questa la posizione sostenuta daglinel corso dell’incontro di oggi con i rappresentanti del Ministero della Salute, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e delle Regioni. Il via libera definitivo potrà arrivare però solo dopo un’ulteriore riunione della Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa. Secondo quanto ha riportato Ansa, il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiesto all’Agenzia di “fare ogni verifica sul piano scientifico e sulla base di evidenze, per capire se c’è la possibilità di ampliare il limite dell’età. Tale decisione aiuterebbe a velocizzare la“. La richiesta dila ...

Controcultura1 : Le varianti (inglese e brasiliana), l’incessante negativa statistica su decessi e positività, la corsa contro il te… - PaoloMadonnaDF : Bollettino del 16/02/2021: corsa a dieci – Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Veneto, Si… - infoitsalute : Covid vaccini, la Asl accelera: corsa contro il tempo per bloccare il virus - CiociariaO : #Frosinone. Covid vaccini, la Asl accelera: corsa contro il tempo per bloccare il virus - bettasanlazzaro : Corsa ai vaccini: qual è il segreto di Israele, che a breve ne avrà più del necessario -

Lo afferma l'assessore regionale della Sanità della Toscana, Simone Bezzini, in un post su Facebook. "Son tre i filoni di vaccinazione in corso. 70 nuovi punti vaccinali sul territorio (già aperti o ...