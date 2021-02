Covid | i nuovi contagi sono 10 386 Scende il tasso di positività

(Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – I nuovi contagi per Covid nelle ultime 24 ore sono 10.386, per 274.019 test tra molecolari e antigenici, 336 i decessi. Il tasso di positività scende al 3,8% dal 4,1% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 7.351 per 179.278 tamponi e 258 morti. SCENDONO TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI ORDINARI

Agenzia_Ansa : Sono 7.351 i nuovi contagi e 258 le vittime. Il tasso di positività scende al 4,1% . Gli attualmente positivi sotto… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 30.289 tamponi effe… - repubblica : ?? Covid, 10.386 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 336 morti - simcopter : RT @Adnkronos: ?? #Covid #Emilia, 968 nuovi contagi e 35 morti: bollettino - occhio_notizie : Covid Lombardia, 1.696 nuovi casi positivi e 38 morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

Agenzia ANSA

La Regione con il maggior numero dicontagi è la Lombardia (1.696). Sopra i mille anche la ... la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi - - > Leggi Anche, il ...I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.074, con 154ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ). Vittime, tamponi e guariti approfondimento- 19, il ...Ieri in Italia erano 7.351 i nuovi contagi, a fronte di 258 decessi. il tasso di positività cala da 4,1% al 3,8%. In Lombardia 1.696 casi e un over 80 su 3 ha prenotato il vaccino ...Il progetto Building Hope (una delle azioni del Dispositivo di Aiuto Alimentare già avviate dal Comune in linea con le azioni di attuazione della Food Policy) approvvigiona di aiuti le famiglie in dif ...