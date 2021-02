Covid: Fontana, ‘in Lombardia adesione di 250mila over 80 a campagna vaccini’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) – In 24 ore hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid della Lombardia “oltre un terzo degli aventi diritto over 80”. Lo riporta il presidente della Regione, Attilio Fontana, in un post su Facebook. Alle ore 13.00 sono state superate le 250 mila adesioni sui 726 mila anziani over 80 in Lombardia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) – In 24 ore hanno aderito allavaccinale antidella“oltre un terzo degli aventi diritto80”. Lo riporta il presidente della Regione, Attilio, in un post su Facebook. Alle ore 13.00 sono state superate le 250 mila adesioni sui 726 mila anziani80 in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

