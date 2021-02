Covid Campania | 1 135 nuovi contagi e 17 morti | bollettino

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 1.135 ida coronavirus insecondo ildi oggi. Registrati inoltre altri 17, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I tamponi analizzati nella Regione sono 14.156 (di cui 3.164 antigenici). I casi positivi di coronavirus emersi indall’inizio dell’emergenza sono 245.017 (di cui 3.252 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.693.549 (di cui 67.247 antigenici). I decessi indall’inizio della pandemia da-19 sono 4.039. I guariti del giorno sono 1.194, il totale dei guariti sale a 171.998. Insono 106 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 1.284 i ricoverati in reparti ...

In Campania sono 106 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.284 i ricoverati in reparti di degenza. Dall'Unità di Crisi della Regione Campania è arrivata la comunicazione che anche in Campania per un ... Siamo alle prese con le varianti del Covid. A Somma Vesuviana oggi abbiamo registrato altri 6 ...