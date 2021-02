Covid, boom di contagi a Torre Annunziata: stop scuole e negozi chiusi alle 18 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il comune di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha firmato un’ordinanza per introdurre delle nuove restrizioni volte a contenere il contagio da coronavirus per tutti i cittadini. Si torna quasi in una situazione di quarantena a Torre Annunziata dove chiuderanno tutti i negozi ad eccezione degli esercizi commerciali di beni di prima necessità che potranno restare aperti comunque solo fino alle 18:00. Un “complessivo peggioramento della diffusione del contagio” sul territorio comunale e un preoccupante aumento “dei casi di positività, partendo da dati gia’ allarmanti, tra la popolazione scolastica”. Queste le ragioni che hanno spinto il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il comune diVincenzo Ascione ha firmato un’ordinanza per introdurre delle nuove restrizioni volte a contenere ilo da coronavirus per tutti i cittadini. Si torna quasi in una situazione di quarantena adove chiuderanno tutti iad eccezione degli esercizi commerciali di beni di prima necessità che potranno restare aperti comunque solo fino18:00. Un “complessivo peggioramento della diffusione delo” sul territorio comunale e un preoccupante aumento “dei casi di positività, partendo da dati gia’ allarmanti, tra la popolazione scolastica”. Queste le ragioni che hanno spinto il sindaco diVincenzo Ascione a ...

