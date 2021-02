“Correte | guardate l’aereo!” GF Vip | proposta di matrimonio in cielo e vipponi increduli

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) La mattinata nella Casa del Grande Fratello Vip prosegue serenamente fino a quando iescono in giardino incuriositi per l’ennesimo aereo della giornata. L’inconfondibile rumore di un aereo neldi Cinecittà scatena tutti, in particolare i destinatari del messaggio aereo, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, che uscendo in veranda leggono il pensiero dei loro fan: “ROS&ZEL? WE CAN BE ANYTHING #ZELINDA”. I due concorrenti rimangono visibilmente senza parole e con lo sguardo rivolgo sulringraziano i loro sostenitori stringendosi in un caloroso abbraccio mentre i compagni d’avventura si complimentano con loro. Dopo le tensioni accumulate durante la puntata di ieri sera un messaggio di incoraggiamento dai fan sembra essere il migliore dei modi per iniziare una nuova giornata al GF Vip.Ma la gioia per Rosalinda ...