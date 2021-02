Como | Lecco e Monza | un progetto delle aziende dell' idrico per migliorare la gestione del servizio

teleunica : Servizio idrico, alleanza Lecco-Monza-Como - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadilc: #Covid: a #Como 8 casi, 27 a #Lecco e 1 a #Sondrio In Italia 7.351 positivi - Notiziedi_it : Progetto delle aziende idriche di Como, Lecco e Monza per migliorare gestione servizio - erbabrianza : Da @LaProvinciaDiCO: Covid: a Como 8 casi, 27 a Lecco e 1 a Sondrio In Italia 7.351 positivi - Notiziedi_it : Lombardia, trasporto pubblico locale, arrivano 629 milioni di euro per l’area Como-Varese-Lecco -

Si è concretizzato il progetto di collaborazione tra BrianzAcque,Acqua e Lario Reti Holding, i gestori del Servizio Idrico Integrato nelle rispettive province di Monza e Brianza,. L'obiettivo è quello di avviare una collaborazione volta alla ricerca di sinergie istituzionali e industriali rispetto a particolari tematiche. 'Con questo progetto vogliamo mettere a ...... che cosa succederà? RISULTATI SERIE C, 25GIORNATA GIRONE A Ore 17.30 Juventus U23 Pro Vercelli CLASSIFICA49 Renate 47 Pro Vercelli 4340 Juventus U23, Alessandria, Pro Patria 39 ...Weekend di gare andato in archivio per tutta la Serie C e classifiche che restano cortissime in vetta ai gironi A e B. Nel girone A prova a distaccarsi il Como che vince contro la Lucchese e ...Un camionista della Repubblica Ceca in arrivo ad Eupilio alla Officina meccanica Bastai per caricare del materiale è stato aggredito e ferito a una mano da un pitbull in libertà nella zona non lontana ...