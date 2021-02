Colgate-Palmolive al top negli indici di sostenibilità Dow Jones 2020 (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - L'azienda Colgate-Palmolive ha annunciato la sua Strategia di sostenibilità e Impatto Sociale per il 2025, definendo le sue azioni chiave e fissando obiettivi misurabili per il 2025 e oltre. La Strategia di sostenibilità e Impatto Sociale 2025 di Colgate si concentra su tre propositi: promuovere il benessere e l'inclusività; aiutare le persone a sviluppare abitudini sane; preservare e migliorare l'ambiente. Tutto ciò ha valso alla società il riconoscimento degli indici di sostenibilità Dow Jones nel 2020 per il quarto anno consecutivo. Colgate è stata inoltre nominata dal Djsi, per il secondo anno consecutivo, “Household Products Company” con le migliori prestazioni e ha anche ottenuto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - L'aziendaha annunciato la sua Strategia die Impatto Sociale per il 2025, definendo le sue azioni chiave e fissando obiettivi misurabili per il 2025 e oltre. La Strategia die Impatto Sociale 2025 disi concentra su tre propositi: promuovere il benessere e l'inclusività; aiutare le persone a sviluppare abitudini sane; preservare e migliorare l'ambiente. Tutto ciò ha valso alla società il riconoscimento deglidiDownelper il quarto anno consecutivo.è stata inoltre nominata dal Djsi, per il secondo anno consecutivo, “Household Products Company” con le migliori prestazioni e ha anche ottenuto la ...

giulia60031200 : Non so se esiste un'azienda che non usi olio di palma. Ferrerro, Colgate-Palmolive, Kellogg's, Nestle, McDonalds,… - CriticCentrist : @chamath colgate-palmolive - scontOmaggio : Rimborso 50% su Colgate, Palmolive, Ajax, Fabuloso, Soflan… anticipazione! -

Ultime Notizie dalla rete : Colgate Palmolive Un certificato per investire sui titoli della old economy

Mi riferisco al certificato "memory cash collect" emesso da Vontobel con isin DE000VQ12251 e costruito sui titoli Johnson & Johnson, McDonalds, PepsiCo e Colgate - Palmolive. Gli aspetti positivi che ...

Borsa Usa: a gennaio Dow Jones - 2,04%, Nasdaq +1,42%

Colgate - Palmolive - 1,47%. Il gruppo dei beni di consumo ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto in crescita a 647 milioni di dollari da 643 milioni dello stesso periodo di un anno prima. ...

Colgate-Palmolive, scivola nonostante la trimestrale Teleborsa Colgate-Palmolive al top negli indici di sostenibilità Dow Jones 2020

Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - L'azienda Colgate-Palmolive ha annunciato la sua Strategia di Sostenibilità e Impatto Sociale per il 2025, definendo le ...

Change Mindset cambia lo schema

La prima edizione del Master, che prevede anche borse di studio, è anche il primo evento organizzato da Change Mindset. Si svolgerà a Bari a partire da febbraio 2020 e conta sul sostegno della Banca P ...

Mi riferisco al certificato "memory cash collect" emesso da Vontobel con isin DE000VQ12251 e costruito sui titoli Johnson & Johnson, McDonalds, PepsiCo e. Gli aspetti positivi che ...- 1,47%. Il gruppo dei beni di consumo ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto in crescita a 647 milioni di dollari da 643 milioni dello stesso periodo di un anno prima. ...Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - L'azienda Colgate-Palmolive ha annunciato la sua Strategia di Sostenibilità e Impatto Sociale per il 2025, definendo le ...La prima edizione del Master, che prevede anche borse di studio, è anche il primo evento organizzato da Change Mindset. Si svolgerà a Bari a partire da febbraio 2020 e conta sul sostegno della Banca P ...