Clima | anche ENEA in Artico per studiare ghiaccio marino e precipitazioni

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) –e l’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp) stanno conducendo un’indagine in Artide per capire il perché del forte aumento delle temperature rispetto al resto del Pianeta, la cosiddetta “amplificazione artica”. I due enti coordinano rispettivamente i progetti ECAPAC e SENTINEL, entrambi finanziati dal Programma di Ricerche in(PRA). Come spiega il portale di informazione di, “i ricercatori studieranno in plare il ruolo del, dellee i processi chimici del bromo e del mercurio, importanti indicatori della variazione del”. “Questi studi ci permetteranno di comprendere la relazione tra la drammatica riduzione dell’estensione di ...