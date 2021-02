Bill Gates, la figlia Jennifer: “Purtroppo con il vaccino Covid non mi è stata impiantata l’intelligenza di mio padre nel cervello” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Purtroppo con il vaccino non mi è stata impiantata l’intelligenza di mio padre nel cervello..se solo l’mRNA avesse questo potere!”. Usa l’ironia sui social network Jennifer Gates, 24 anni, figlia del co-fondatore di Microsoft Bill Gates, contro una delle teorie del complotto più diffuse sul vaccino Covid, secondo la quale la pandemia sarebbe una copertura per un piano che in realtà vuole impiantare microchip tracciabili e Gates sarebbe dietro a tutto questo. Non solo: secondo i cospirazionisti online il co-fondatore di Microsoft, che si è impegnato al momento in cui si è manifestata l’emergenza Covid ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) “con ilnon mi èdi mionel..se solo l’mRNA avesse questo potere!”. Usa l’ironia sui social network, 24 anni,del co-fondatore di Microsoft, contro una delle teorie del complotto più diffuse sul, secondo la quale la pandemia sarebbe una copertura per un piano che in realtà vuole impiantare microchip tracciabili esarebbe dietro a tutto questo. Non solo: secondo i cospirazionisti online il co-fondatore di Microsoft, che si è impegnato al momento in cui si è manifel’emergenza...

Corriere : La figlia di Bill Gates si vaccina e scherza sui no-Vax: «Non mi è stato impiantato nes... - HuffPostItalia : Bill Gates: 'Uniti sul clima come sul virus per evitare il disastro' - Avvenire_Nei : Quando si prende in mano un libro come Clima di Bill Gates si è tentati di dubitare. - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - skywalker_iv : NOVITÀ - Bill Gates: 'Tutti i paesi ricchi dovrebbero passare al manzo sintetico al 100%. Puoi abituarti alla diffe… -