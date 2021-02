Bergamo, da oggi il cambio di residenza è tramite un form e Spid (Di martedì 16 febbraio 2021) Le pratiche del Comune di Bergamo diventano ancora più snelle. Seguendo il piano delle attività presentato ad inizio del nuovo anno, l’assessore all’innovazione e ai servizi demografici Giacomo Angeloni insieme a tutto staff degli uffici, nella giornata di martedì 16 febbraio ha dato il via al nuovo servizio del Comune: del tutto digitalizzato e semplificato. Si tratta della procedura del cambio di residenza in città: completamente rinnovato, più facile, veloce e con zero consumo di carta. Una modifica sostanziale, per un servizio molto usufruito, che va nella direzione di una completa digitalizzazione non solo delle richieste di nuova residenza, ma anche di accertamento da parte della Polizia Locale. E, il giorno stesso della sua presentazione al pubblico, gli uffici comunali hanno già ricevuto la prima pratica per ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 febbraio 2021) Le pratiche del Comune didiventano ancora più snelle. Seguendo il piano delle attività presentato ad inizio del nuovo anno, l’assessore all’innovazione e ai servizi demografici Giacomo Angeloni insieme a tutto staff degli uffici, nella giornata di martedì 16 febbraio ha dato il via al nuovo servizio del Comune: del tutto digitalizzato e semplificato. Si tratta della procedura deldiin città: completamente rinnovato, più facile, veloce e con zero consumo di carta. Una modifica sostanziale, per un servizio molto usufruito, che va nella direzione di una completa digitalizzazione non solo delle richieste di nuova, ma anche di accertamento da parte della Polizia Locale. E, il giorno stesso della sua presentazione al pubblico, gli uffici comunali hanno già ricevuto la prima pratica per ...

