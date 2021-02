Alessia Lautone è la nuova direttrice dell’agenzia di stampa LaPresse

(Di martedì 16 febbraio 2021)è laresponsabiledie comunicazione. Romana, 54 anni,ha lavorato negli ultimi 18 anni all’AdnKronos, che ha guidato per 7 anni. Una carriera incentrata nel racconto del mondo politico, economico e culturale del Paese degli ultimi 30 anni, attraverso anche la televisione e la radio (a partire da RadioRai), dove ha condotto numerosi programmi. “Mi trasferisco a Milano per intraprendere una sfida che mi inorgoglisce e mi emoziona” dichiara definendo“una realtà unica nel panorama editoriale italiano, un’azienda con potenzialità straordinarie, con una forte vocazione internazionale e una potente attitudine multimediale, capace di fare investimenti importanti ...

