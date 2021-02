Un put*** Sfottò clamoroso | la Littizzetto deride Di Maio e Renzi | Tra i congiuntivi sbagliati e l' inglese

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Anche a Che Tempo Che Fa si parla del nuovo governo guidato da Mario Draghi. Nella puntata di domenica 14 febbraio è Lucianaa dedicare una lettera al nuovo premier: "Caro Draghi, Dragoncello - ha esordito su Rai 3 da Fabio Fazio - che tanto sapore darai alle nostre vite. Tu che conosci bene le Borse, che le hai nel cuore e anche tanto sotto gli occhi. Tu che mi fai sentire una tua mezza parente dopo che ho usato per anni i soldi col tuo autografo sopra. Appena il grande Matty (Sergio Mattarella ndr) dalla cravatta storta ti ha scelto, è sceso lo spread, sono salite le azioni, abbiamo risparmiato se mi consenti il termine non tanto tecnico, un pu***io di euro, manca solo che tu ascenda al cielo". Finita qui? Neanche per sogno perché la comica non usa mezzi termini e avverte l'ex presidente della Banca centrale europea circa le difficoltà che ...