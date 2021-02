Un nuovo lockdown nazionale? L’uscita di Ricciardi divide gli scienziati (Di lunedì 15 febbraio 2021) Galli, Crisanti e Pregliasco per la linea sostenuta dal consulente del ministro della Salute che si dice pronto alla dimissioni: «Se non sono utile mi faccio da parte». Ma per altri (Vaia, Bassetti, Burioni) la chiusura totale non è la strada giusta. Cts: rafforzare misure per limitare diffusione varianti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 15 febbraio 2021) Galli, Crisanti e Pregliasco per la linea sostenuta dal consulente del ministro della Salute che si dice pronto alla dimissioni: «Se non sono utile mi faccio da parte». Ma per altri (Vaia, Bassetti, Burioni) la chiusura totale non è la strada giusta. Cts: rafforzare misure per limitare diffusione varianti

GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - RobertoBurioni : Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockd… - rubio_chef : Anno nuovo #lockdown nuovo. Le cantate sui balconi l’amo fatte, l’animali in città l’amo visti, gli psicofarmaci s… - SCyranoDB : @DM_Deluca OK, ma qual è l'exit strategy? La risposta unanime di politici e scienziati è: il vaccino! Però l'ipotes… - GianniVezzani1 : RT @claudio_2022: Sgarbi a Draghi: “Assurdo nuovo lockdown, deve cacciare Speranza e Ricciardi” -