Terapie per Criscito, Biraschi verso la fine della riabilitazione. Il report del Genoa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco il report del Genoa sull’allenamento odierno: “Terapie mediche e fisiche per capitan Criscito. Iter personalizzato per Biraschi, alle prese con il tratto finale della riabilitazione. Tutti gli altri a disposizione. E’ questa la situazione del Genoa, riportata dal sito ufficiale del club. Lavori collettivi, in alternanza a programmi individuali – si legge – hanno marchiato la prima sessione della settimana al ‘Signorini’. I preamboli in palestra, l’attivazione con i torelli, gli addestramenti per uscite e possesso palla, le partitelle a tema tra gli input di Ballardini e le indicazioni del vice Regno. Chiusura con corse guidate. Per i portieri razione specifica con i preparatori. Martedì altra seduta”. Terminato l'allenamento; ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco ildelsull’allenamento odierno: “mediche e fisiche per capitan. Iter personalizzato per, alle prese con il tratto finale. Tutti gli altri a disposizione. E’ questa la situazione del, riportata dal sito ufficiale del club. Lavori collettivi, in alternanza a programmi individuali – si legge – hanno marchiato la prima sessionesettimana al ‘Signorini’. I preamboli in palestra, l’attivazione con i torelli, gli addestramenti per uscite e possesso palla, le partitelle a tema tra gli input di Ballardini e le indicazioni del vice Regno. Chiusura con corse guidate. Per i portieri razione specifica con i preparatori. Martedì altra seduta”. Terminato l'allenamento; ...

