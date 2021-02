Serie A, Tacchinardi: “Juventus? Non capisco una cosa. Romagnoli, che follia! Inter, Roma e Napoli..” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Parola all'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi.La ventiduesima giornata del campionato di Serie A terminerà con il posticipo Verona-Parma, in programma alle ore 20.45 allo stadio "Bentegodi". La sconfitta della Juventus per 1-0 contro il Napoli, con il tecnico Gennaro Gattuso che ha tirato un sospiro di sollievo dopo le ultime prestazioni non esaltanti della sua squadra; il ko a sorpresa del Milan di Stefano Pioli che è caduta sotto i colpi di un sorprendente Spezia; la vittoria dell'Inter di Antonio Conte che ha battuto la Lazio per 3-1, scavalcando in classifica proprio i rossoneri. Sono questi alcuni dei risultati maturati nel corso dell'ultimo weekend.Su questi temi, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Parola all'ex centrocampista della, Alessio.La ventiduesima giornata del campionato diA terminerà con il posticipo Verona-Parma, in programma alle ore 20.45 allo stadio "Bentegodi". La sconfitta dellaper 1-0 contro il, con il tecnico Gennaro Gattuso che ha tirato un sospiro di sollievo dopo le ultime prestazioni non esaltanti della sua squadra; il ko a sorpresa del Milan di Stefano Pioli che è caduta sotto i colpi di un sorprendente Spezia; la vittoria dell'di Antonio Conte che ha battuto la Lazio per 3-1, scavalcando in classifica proprio i rossoneri. Sono questi alcuni dei risultati maturati nel corso dell'ultimo weekend.Su questi temi, l'ex centrocampista della, Alessio, ...

Mediagol : #SerieA, Tacchinardi: '#Juventus? Non capisco una cosa. #Romagnoli, che follia! #Inter, #Roma e #Napoli..'… - junews24com : Tacchinardi attacca: «Napoli in difficoltà, la Juve ha perso un'occasione» - - MCalcioNews : Inter senti Tacchinardi: 'Se vince il derby potrebbe andare via in campionato' - ItaSportPress : Tacchinardi vota Inter: 'Se vince il derby dà una spallata al campionato...' - - MCalcioNews : BN - Tacchinardi: 'Pirlo? Bisogna farla finita, facile criticare sempre. Via la stella a Conte? Impossibile non cap… -