**Scuola: Giannelli (presidi), 'tutti in classe? condividiamo auspicio Ministro ma da valutare'** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "condividiamo l'auspicio del Ministro Bianchi di riportare tutti i ragazzi in classe. Ma bisognerà valutare la fattibilità tecnica di questa ipotesi. La presenza è possibile nel rispetto delle regole di distanziamento". Lo dice all'Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi ricordando che "abbiamo sempre il problema della inadeguatezza degli edifici e degli spazi che non sono ovunque ottimali". E la scuola diffusa nel territorio di cui si parla nel Rapporto finale del Comitato di esperti coordinato dal Ministro? "Ci vuole tempo. Un conto è il piano di sviluppo di un sistema, un altro le tempistiche necessarie per porlo in essere - risponde - Non sono convinto si possa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "l'delBianchi di riportarei ragazzi in. Ma bisogneràla fattibilità tecnica di questa ipotesi. La presenza è possibile nel rispetto delle regole di distanziamento". Lo dice all'Adnkronos Antonello, presidente dell'Associazione nazionalericordando che "abbiamo sempre il problema della inadeguatezza degli edifici e degli spazi che non sono ovunque ottimali". E la scuola diffusa nel territorio di cui si parla nel Rapporto finale del Comitato di esperti coordinato dal? "Ci vuole tempo. Un conto è il piano di sviluppo di un sistema, un altro le tempistiche necessarie per porlo in essere - risponde - Non sono convinto si possa ...

