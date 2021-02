Sci alpino, Coppa Europa 2021: Midali e Melesi firmano la doppietta azzurra a Berchtesgaden (Di lunedì 15 febbraio 2021) Strepitosa doppietta azzurra nel terzo gigante di Berchtesgaden, valevole per la Coppa Europa 2021. Vittoria di Roberta Midali, la prima della carriera, che ha confermato la sua leadership dopo una straordinaria prima manche, imponendosi con 38 centesimi di vantaggio sulla connazionale Roberta Melesi, brava a recuperare dalla sesta posizione. Terza posizione per la norvegese Marte Monsen (+0.39), che ha preceduto la croata Zrinka Ljutic (+0.50) e le due tedesche Jessica Hilzinger (+0.56) e Marlene Schmotz (+0.66). Settima la svizzera Simone Wild (+0.80) davanti alla norvegese Kaja Norbye (+1.18), la svedese Hanna Aronsson (+1.25) e la polacca Magdalena Luczak (+1.28). Tredicesima Maria Luisa Matilde Bertani (+1.61), quindicesima Karoline Pichler ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Strepitosanel terzo gigante di, valevole per la. Vittoria di Roberta, la prima della carriera, che ha confermato la sua leadership dopo una straordinaria prima manche, imponendosi con 38 centesimi di vantaggio sulla connazionale Roberta, brava a recuperare dalla sesta posizione. Terza posizione per la norvegese Marte Monsen (+0.39), che ha preceduto la croata Zrinka Ljutic (+0.50) e le due tedesche Jessica Hilzinger (+0.56) e Marlene Schmotz (+0.66). Settima la svizzera Simone Wild (+0.80) davanti alla norvegese Kaja Norbye (+1.18), la svedese Hanna Aronsson (+1.25) e la polacca Magdalena Luczak (+1.28). Tredicesima Maria Luisa Matilde Bertani (+1.61), quindicesima Karoline Pichler ...

