San Bartolomeo in Galdo | irregolarità nell’erogazione del servizio idrico per un guasto

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanin(Bn) – Gesesa comunica che, a seguito dell’ordinaria verifica di livelli e portate sui serbatoi di testa del sistemadi distribuzione urbana da parte dei nostri operatori, questa mattina si è rilevata l’interruzione della fornitura idrica da parte dell’acquedotto molisano al serbatoio Alto di Sanin. Tale improvvisa e non comunicata interruzione della fornitura ha comportato, dato anche l’orario di massimo assorbimento, un rapido svuotamento del compenso disponibile. Per tale motivazione, si potranno avere delle sospensioni nella normale erogazione idrica nelle seguenti zone: via San Vito, via Montauro, via San Francesco, via Maria José, vico Michele Picciuto, Largo Sebastiano, metà via Valfortore, via Calvario, piazza Umberto ...