Recovery fund ultima chiamata, PresaDiretta racconta il modello francese: “100 miliardi già a disposizione. Controllo a 50 viceprefetti” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gestire il Recovery Plan e spendere i fondi messi a disposizione dal Next Generation EU è il primo dossier che si troverà l’appena nato governo Draghi. E mentre l’Italia cerca la strada da seguire, gli altri Paesi europei viaggiano spediti verso la presentazione dei loro piani. Sono 18 i paesi che hanno inviato a Bruxelles le bozze del piano di ripresa, tra questi la Francia. PresaDiretta con Elena Marzano è andata a Parigi per raccontare il Recovery Plan francese, il “France Relance”. Come l’Italia, anche la Francia è stretta nella morsa del virus, l’epidemia corre veloce e da mesi tutto il Paese è in lockdown. Molti i negozi chiusi, così come i musei, i cinema, i teatri, i caffè e le brasserie. Le università sono vuote e le lezioni si fanno a distanza. La Francia ha perso solo nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gestire ilPlan e spendere i fondi messi adal Next Generation EU è il primo dossier che si troverà l’appena nato governo Draghi. E mentre l’Italia cerca la strada da seguire, gli altri Paesi europei viaggiano spediti verso la presentazione dei loro piani. Sono 18 i paesi che hanno inviato a Bruxelles le bozze del piano di ripresa, tra questi la Francia.con Elena Marzano è andata a Parigi perre ilPlan, il “France Relance”. Come l’Italia, anche la Francia è stretta nella morsa del virus, l’epidemia corre veloce e da mesi tutto il Paese è in lockdown. Molti i negozi chiusi, così come i musei, i cinema, i teatri, i caffè e le brasserie. Le università sono vuote e le lezioni si fanno a distanza. La Francia ha perso solo nel ...

