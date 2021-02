Pomigliano | tiene il cane a digiuno e lo lascia sul terrazzo al gelo | denunciata

(Di lunedì 15 febbraio 2021). Ennesimo caso di violenza sugli animali denunciato in provincia di Napoli. I militari dell’Arma scoprono unmalnutrito ed esposto alla intemperie. Una 48enne diè statamalnutrito ed esposto alle intemperie:48enne I Carabinieri Forestali della stazione di Marigliano hanno denunciato per maltrattamento di animali una 48enne incensurata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Pomigliano tiene

Teleclubitalia.it

...collaudato alle amministrative dell'anno scorso dove in tre Comuni su tre - tra cuid'... 'In Calabria sono impegnato a costruire un laboratorio politico che siben lontano da alleanze ...Insomma, il premier siaperte più strade (continua infatti il corteggiamento degli scontenti ... Sulla stessa linea Luigi Di Maio, oggi nella sua città natale diD'Arco, che, con questo ...Il M5S è il partito che ha ottenuto maggiori benefici, una scelta difficile portata avanti da gli iscritti e avallata da Luigi Di Maio.Diciamoci la verità. Molti da Mario Draghi si sarebbero aspettati un governo più tecnico. Ed invece esce fuori, a sorpresa (alcuni ministri non erano neppure stati avvertiti), un governo molto politic ...