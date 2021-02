Per fermare l’avanzata delle varianti occorre rafforzare le misure. L’incidenza del virus è nuovamente in crescita. Ecco cosa hanno scritto a Draghi gli esperti del Cts (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per “contenere e rallentare” la diffusione delle varianti del Covid, “in analogia con le strategie adottate negli altri paesi europei”, è necessaria una “rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio”. Sono queste le indicazioni che gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno dato venerdì scorso al premier Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza. La valutazione, sfociata nella proroga dello stop all’apertura degli impianti sciistici fino al 5 marzo (leggi l’articolo), è arrivata nel corso della riunione in cui il Cts ha analizzato gli ultimi dati sull’andamento dell’epidemia e preso atto dello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per “contenere e rallentare” la diffusionedel Covid, “in analogia con le strategie adottate negli altri paesi europei”, è necessaria una “rigorosa osservanza, rafforzamento e incrementodi mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulterioridi rilascio”. Sono queste le indicazioni che glidel Comitato tecnico scientificodato venerdì scorso al premier Marioe al ministro della Salute Roberto Speranza. La valutazione, sfociata nella proroga dello stop all’apertura degli impianti sciistici fino al 5 marzo (leggi l’articolo), è arrivata nel corso della riunione in cui il Cts ha analizzato gli ultimi dati sull’andamento dell’epidemia e preso atto dello ...

