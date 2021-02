Nicki Minaj, morto il padre Robert Maraj investito da un pirata della strada (Di lunedì 15 febbraio 2021) Robert Maraj, padre sessantaquattrenne di Nicki Minaj, è morto venerdì, dopo essere stato investito da un pirata della strada. L’uomo, che le prime ricostruzioni collocano a Long Island, New York, nel quartiere di Mineola, sarebbe stato investito da un’automobile in corsa. I testimoni avrebbero, dunque, chiamato i soccorsi, ma l’arrivo imminente di un’ambulanza non sarebbe bastato a salvare la vita di Maraj, il cui figlio, Jelani, sta scontando venticinque anni di carcere per lo stupro di un bambino. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Robert Maraj, padre sessantaquattrenne di Nicki Minaj, è morto venerdì, dopo essere stato investito da un pirata della strada. L’uomo, che le prime ricostruzioni collocano a Long Island, New York, nel quartiere di Mineola, sarebbe stato investito da un’automobile in corsa. I testimoni avrebbero, dunque, chiamato i soccorsi, ma l’arrivo imminente di un’ambulanza non sarebbe bastato a salvare la vita di Maraj, il cui figlio, Jelani, sta scontando venticinque anni di carcere per lo stupro di un bambino.

