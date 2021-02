Milan, Scaroni: “Momento fondamentale, sono convinto di una cosa”. E su Ibra a Sanremo… (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni.I verdetti del weekend, vedono il Milan in un Momento certamente difficile. La sconfitta per 2-0 contro lo Spezia e la vittoria dell'Inter, che ha battuto la Lazio per 3-1 nel match andato in scena a San Siro, hanno fatto si che la squadra allenata da Antonio Conte sorpassasse proprio la squadra di Stefano Pioli. I nerazzurri, dunque, occupano attualmente la vetta della classifica di Serie A. Questi i temi caldi affrontati dal presidente Paolo Scaroni, intervistato ai microfoni di "Rai GR Parlamento", in onda su "Radio Rai".Di seguito, le parole del numero uno rossonero, che si è soffermato sul Momento del Milan, alla vigilia di una settimana ricca di impegni importanti: dalla trasferta di giovedì in Europa Lague contro ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le parole del presidente del, Paolo.I verdetti del weekend, vedono ilin uncertamente difficile. La sconfitta per 2-0 contro lo Spezia e la vittoria dell'Inter, che ha battuto la Lazio per 3-1 nel match andato in scena a San Siro, hanno fatto si che la squadra allenata da Antonio Conte sorpassasse proprio la squadra di Stefano Pioli. I nerazzurri, dunque, occupano attualmente la vetta della classifica di Serie A. Questi i temi caldi affrontati dal presidente Paolo, intervistato ai microfoni di "Rai GR Parlamento", in onda su "Radio Rai".Di seguito, le parole del numero uno rossonero, che si è soffermato suldel, alla vigilia di una settimana ricca di impegni importanti: dalla trasferta di giovedì in Europa Lague contro ...

