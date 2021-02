METEO. Neve arriva fin su Atene. Gelo affonda sul Nord Africa (Di lunedì 15 febbraio 2021) La gelida irruzione dalla Russia, dopo aver sferzato l’Italia, concentra ora i suoi effetti sul Mediterraneo Orientale. Il maltempo ha colpito anche pesantemente la Grecia, con fiocchi che si sono spinti ad interessare anche la capitale Atene. In alcune zone della Grecia le nevicate sono cadute con intensità da tormenta, fino a risultare localmente le più intense dell’ultimo decennio. La Neve e il Gelo sono giunti dopo un periodo invernale insolitamente caldo. Finora l’inverno non aveva mostrato da queste parti episodi di particolare freddo. La Neve è caduta molto abbondante nei sobborghi a Nord di Atene. Sono state segnalate interruzioni di corrente in tutta la Grecia continentale e nelle isole al largo della costa orientale, con venti di burrasca che hanno abbattuto gli alberi ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) La gelida irruzione dalla Russia, dopo aver sferzato l’Italia, concentra ora i suoi effetti sul Mediterraneo Orientale. Il maltempo ha colpito anche pesantemente la Grecia, con fiocchi che si sono spinti ad interessare anche la capitale. In alcune zone della Grecia le nevicate sono cadute con intensità da tormenta, fino a risultare localmente le più intense dell’ultimo decennio. Lae ilsono giunti dopo un periodo invernale insolitamente caldo. Finora l’inverno non aveva mostrato da queste parti episodi di particolare freddo. Laè caduta molto abbondante nei sobborghi adi. Sono state segnalate interruzioni di corrente in tutta la Grecia continentale e nelle isole al largo della costa orientale, con venti di burrasca che hanno abbattuto gli alberi ...

DPCgov : ??? Neve a bassa quota, piogge e venti forti al Centro-Sud. ???? #allertaGIALLA meteo-idro domani, #13febbraio, in… - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, venerdì #12febbraio, per rischio idraulico nel Lazio. ???? #allertaGIALLA meteo-idro in tre reg… - lillydessi : Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: MARINA di VASTO (CH), BUFERA di NEVE Imbianca la SPIAGGIA. Le IMMAGINI -… - Bert_oldo : RT @jigg_o: Anche quest’anno: TG: allerta meteo, neve e gelo anche a quote basse, rimanete in casa. Gays: - lillydessi : Maltempo: neve e gelo in tutta Italia, allerta meteo in tre Regioni - Agenzia ANSA -