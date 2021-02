L’Isola dei Famosi, Amedeo Goria nel cast (Di lunedì 15 febbraio 2021) Anche Amedeo Goria nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, e Maurizio Costanzo interviene sul giornalista, Maria Teresa e Guenda parlando di “Circo Mediatico”, con i due che saltano da un reality all’altro: “piaccia o no, questo in tv succede spesso”. Gli autori delL’Isola dei Famosi, dopo aver visto le diverse comparsate di Goria nella Casa del GF Vip, ecco che hanno deciso di replicare il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ancheneldella prossima edizione dedei, e Maurizio Costanzo interviene sul giornalista, Maria Teresa e Guenda parlando di “Circo Mediatico”, con i due che saltano da un reality all’altro: “piaccia o no, questo in tv succede spesso”. Gli autori deldei, dopo aver visto le diverse comparsate dinella Casa del GF Vip, ecco che hanno deciso di replicare il Articolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : L’Isola dei Famosi Amedeo Goria nel cast - #L’Isola #Famosi #Amedeo #Goria - Carladdams1 : @annullataa Io credo tu sia capitata nella parte sbagliata del twitter, hai beccato solo prelievi frustrati e fandi… - danitrash77 : @gieffepparo @Munirxxx1 Aldo Busi in un contesto meno stressante dell’isola come il GF (contando l’età) potrebbe da… - falcions85 : Amedeo Goria va in pensione e riceve l’omaggio di Rai Sport: “E’ un brutto scherzo dell’ufficio anagrafe”. Prossimo… - JuanPab37682368 : RT @vincycernic95: Tommaso quando farà l'Isola dei Famosi dirà di aver scoperto il fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Carlotta Dell’Isola su Andrea Zenga: “Noioso e finto come pochi”, poi cancella tutto Tv Fanpage