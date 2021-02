Isola dei Famosi 2021: concorrente bocciato alla visita medica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Era tutto pronto, contratto firmato per partecipare all'Isola dei Famosi 2021, poi, la bocciatura alla visita medica. Stiamo parlando di Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta che è stata eliminata nel Grande Fratello Vip, proprio pochi giorni fa. Il noto giornalista non sarà un concorrente del reality condotto da Ilary Blasi. Amedeo Goria non sarà nel cast dell'Isola dei Famosi 2021 Data per certa la sua presenza, il 67enne Amedeo Goria non ha superato la visita medica per entrare nella lista ufficiale dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021. Pare, non si tratti di nulla di preoccupante, ma la produzione non metterebbe mai a ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Era tutto pronto, contratto firmato per partecipare all'dei, poi, la bocciatura. Stiamo parlando di Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta che è stata eliminata nel Grande Fratello Vip, proprio pochi giorni fa. Il noto giornalista non sarà undel reality condotto da Ilary Blasi. Amedeo Goria non sarà nel cast dell'deiData per certa la sua presenza, il 67enne Amedeo Goria non ha superato laper entrare nella lista ufficiale dei naufraghi dell'dei. Pare, non si tratti di nulla di preoccupante, ma la produzione non metterebbe mai a ...

