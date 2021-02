INPS, istruzioni per le 12 settimane di cassa integrazione fino al 31 marzo (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Legge numero 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha introdotto dal 1º gennaio 2021 la possibilità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa con ricorso agli ammortizzatori sociali, in deroga ai limiti e ai requisiti previsti normativa ordinaria. Dunque, sono previste ulteriori 12 settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa in deroga con causale “COVID-19”, di cui i datori di lavoro possono fruire sino al: 31 marzo 2021 se trattasi di cassa integrazione ordinaria (CIGO); 30 giugno 2021 per il ricorso all’assegno ordinario erogato dal FIS ovvero alla cassa integrazione in deroga (CIGD). Previste inoltre 90 giornate di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Legge numero 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha introdotto dal 1º gennaio 2021 la possibilità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa con ricorso agli ammortizzatori sociali, in deroga ai limiti e ai requisiti previsti normativa ordinaria. Dunque, sono previste ulteriori 12diordinaria, assegno ordinario oin deroga con causale “COVID-19”, di cui i datori di lavoro possono fruire sino al: 312021 se trattasi diordinaria (CIGO); 30 giugno 2021 per il ricorso all’assegno ordinario erogato dal FIS ovvero allain deroga (CIGD). Previste inoltre 90 giornate di ...

