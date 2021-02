**Governo: verso assemblea congiunta M5S domani, Grillo frena il fronte del no** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Il governo Draghi continua ad agitare il M5S. Oggi il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, volto noto del Movimento, ha detto forte e chiaro che non voterà la fiducia al nuovo esecutivo. Mentre la senatrice Bianca Laura Granato ha invitato al “buonsenso” che, a suo dire, passa attraverso il ritiro dei ministri grillini dalla squadra dell’ex numero uno della Bce. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Il governo Draghi continua ad agitare il M5S. Oggi il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, volto noto del Movimento, ha detto forte e chiaro che non voterà la fiducia al nuovo esecutivo. Mentre la senatrice Bianca Laura Granato ha invitato al “buonsenso” che, a suo dire, passa attrail ritiro dei ministri grillini dalla squadra dell’ex numero uno della Bce. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La7tv : #lariachetira @AugustoMinzolin: 'Questo è un governo che può partire su un programma con quattro punti e deve avere… - GiovanniToti : In Regione con una rappresentanza dei ristoratori, in protesta a Genova dopo i tanti sacrifici fatti in queste sett… - CarloCalenda : Il Governo #Draghi apre delle possibilità per l’Italia, ma la responsabilità della politica rimane centrale. Un cam… - G_B0TTAZZI : RT @Adnkronos: #GovernoDraghi, #M5S verso assemblea congiunta: @beppe_grillo frena fronte no - Jovinow : ?? #Governo #Draghi, #M5S verso assemblea congiunta: Grillo frena fronte no. Attesa mossa del fondatore del Moviment… -