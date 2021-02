Governo Draghi | Sinistra Italiana spaccata sul No alla fiducia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Fratoianni si dice molto deluso dcomposizione delma De Petris e Palazzotti non condividono: “Noi siamo per il sì” Spaccatura insul nascenteguidato da Mario. L’Assemblea nazionale diha approvato a maggioranza la relazione del suo segretario, il deputato Nicola Fratoianni, per votare contro laal. Ma gli altri due parlamentari di SI nel gruppo di Leu, la senatrice Loredana De Petris e il deputato Erasmo Palazzotto, hanno invece annunciato l’intenzione di sostenere il nuovo esecutivo. La disapprovazione di Fratoianni “Abbiamo atteso, senza pregiudizi, di vedere la squadra di ...

ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - ricpuglisi : Per colpa di @robersperanza e @WRicciardi l'esordio del governo Draghi è MOLTO PEGGIO di quanto mi aspettassi. #Sci #Banderuole - FabianaMagaz : RT @EconomyUp: Governo #Draghi, sull’innovazione attacco a tre punte: che cosa pensano il Premier #MarioDraghi, il Ministro dell' #Innovazi… - PerrinC12 : RT @DSantanche: Sento parlare di discontinuità rispetto al governo Conte, ma allora perché Speranza continua a far chiudere #ristoranti e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Sky Tg24

, riceva le mie sincere congratulazioni per aver assunto la carica di presidente del consiglio dei ministri. Mi aspetto che le sue attività alla guida delcontribuiscano allo sviluppo ...Piazza Affari tra le migliori Borse in Europa dopo la nascita del nuovo. L'indice principale Ftse Mib guadagna ai primi scambi lo 0,9%, salendo a 23.618 punti, in un contesto comunque positivo per gli indici azionari. Il Nikkei ha archiviato la seduta ...Il nostro futuro è sempre più legato all’Europa, pertanto si dovrà mantenere e possibilmente rafforzare l’impostazione del precedente governo ispirata ad una ...Il nuovo governo di Mario Draghi “non è altro che il rimpasto degli incapaci“. Lo ha dichiarato Lara Magoni, assessore al Turismo della Lombardia in ...