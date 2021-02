GF Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi contro tutti: è guerra per la finale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dall’inizio della trasmissione il duo formato da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha colpito moltissimo il pubblico da casa. Sono diventati i beniamini di questa edizione del Grande Fratello Vip; hanno fatto ridere, commuovere e divertire. Il loro legame, all’apparenza indistruttibile, ha colpito tutti. Tuttavia, anche Stefania Orlando e Tommaso Zorzi devono affrontare una serie … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dall’inizio della trasmissione il duo formato daha colpito moltissimo il pubblico da casa. Sono diventati i beniamini di questa edizione del Grande Fratello Vip; hanno fatto ridere, commuovere e divertire. Il loro legame, all’apparenza indistruttibile, ha colpito. Tuttavia, anchedevono affrontare una serie … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

fanpage : #Gfvip, tutti pazzi per il papà di Stefania Orlando - vip_erella : Questo video mi ha fatto male al cuore . Una cosa giusta gloria l’ha detta, Stefania e Tommaso si fanno forza a vic… - robertospek : @GrandeFratello Pensate solo per un attimo se nella casa del GF VIP fossero rimasti questi concorrenti: Tommaso, S… - vip_erella : E comunque je piacerebbe a Dayane avere una carriera alle spalle come quella di Stefania orlando #tzvip - LaPettegolah : #gfvip Caro @GrandeFratello, @alfosignorini, @EliaAntonella, io mio chiedo come potete permettere a questa partecip… -