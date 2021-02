Gennaro Gattuso, retroscena: prima della Juve, il pesantissimo blitz di De Laurentiis negli spogliatoi (Di lunedì 15 febbraio 2021) A blinadre Gennaro Gattuso, da qualche tempo sulla graticola, ci avrebbero pensato i tre punti ottenuti contro la Juventus. Il condizionale è d'obbligo, non tanto perché il mister del Napoli rischi, ma al contrario perché secondo quanto rivela Repubblica, Gattuso sarebbe stato riconfermato dal vulcanico presidente Aurelio De Laurentiis, già prima del calcio d'inizio del big match, deciso da un rigore realizzato da Lorenzo Insigne e piuttosto contestato dai bianconeri. Insomma, a Napoli è tornato il sereno dopo lo sfogo del mister e le frecciate alla presidenza. Ma si diceva, De Laurentis, prima della sfida con la Juve, si è prodotto in un importante gesto distensivo: il presidente sarebbe sceso negli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) A blinadre, da qualche tempo sulla graticola, ci avrebbero pensato i tre punti ottenuti contro lantus. Il condizionale è d'obbligo, non tanto perché il mister del Napoli rischi, ma al contrario perché secondo quanto rivela Repubblica,sarebbe stato riconfermato dal vulcanico presidente Aurelio De, giàdel calcio d'inizio del big match, deciso da un rigore realizzato da Lorenzo Insigne e piuttosto contestato dai bianconeri. Insomma, a Napoli è tornato il sereno dopo lo sfogo del mister e le frecciate alla presidenza. Ma si diceva, De Laurentis,sfida con la, si è prodotto in un importante gesto distensivo: il presidente sarebbe sceso...

