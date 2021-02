Francesco Totti a spasso per Roma ma nessuno lo riconosce: “Cappuccio e mascherina e vivi la città come non mai” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, si è goduto una passeggiata nel centro di Roma senza essere riconosciuto da nessuno: “Cappuccio e mascherina e vivi la città come non mai”, scrive sui social. Colonna sonora della Instagram story dell’amico, poi ripubblicata dallo stesso Totti, non poteva che essere “Roma Capoccia”, di Antonello Venditti. Quando giocava Francesco Totti si “lamentava” della sua grande popolarità nella Capitale: “Non posso nemmeno fare una passeggiata in centro“, diceva nostalgico per gli anni in cui, giovanissimo, non era ancora eletto a simbolo della Roma e della Romanità. Qualche mese fa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021), l’ex capitano della, si è goduto una passeggiata nel centro disenza essere riconosciuto da: “lanon mai”, scrive sui social. Colonna sonora della Instagram story dell’amico, poi ripubblicata dallo stesso, non poteva che essere “Capoccia”, di Antonello Venditti. Quando giocavasi “lamentava” della sua grande popolarità nella Capitale: “Non posso nemmeno fare una passeggiata in centro“, diceva nostalgico per gli anni in cui, giovanissimo, non era ancora eletto a simbolo dellae dellanità. Qualche mese fa, ...

SkyItalia : La storia dell’uomo dietro al campione. #SperavoDeMorìPrima – La serie su Francesco @Totti, dal 19 marzo su Sky Atl… - SkyItalia : 'Ci sono stati un po’ de problemi quell’anno…” #Speravodemorìprima - La serie su Francesco @Totti, a Marzo su Sky. - FQMagazineit : Francesco Totti a spasso per Roma ma nessuno lo riconosce: “Cappuccio e mascherina e vivi la città come non mai” - 27Peppe : RT @gippu1: Con il gol in #SampdoriaFiorentina Fabio Quagliarella va a segno in serie A per il diciassettesimo anno solare consecutivo, dal… - bevtricemyers : RT @jerikokonma: Sciroppo cade basso come l'MD io non cado in basso, sono ancora in piedi puoi trovarmi il lunedì, martedì mercoledì, giove… -