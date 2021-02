Ferentino | Marika Donnarumma incidente sulla Casilina

(Di lunedì 15 febbraio 2021)vittima d’(Facebook)Ci troviamo a, poco dopo le 20.30 al km numero 68 di via, una giovane donna perde la guida della sua macchina utilitaria, esce fuori strada e si ribalta nel campo adiacente. In corso ci sono le volanti dei Carabinieri, la Polizia di Stato e gli operatori del 118. Sono ancora in corso gli accertamenti del motivo per il quale la ragazza ha perso il controllo dell’autovettura, sembra essere morta sul colpo. La donna è, ha 25 anni ed è di Ceccano, sul posto ci sono anche i Vigili del Fuoco e il personale Ares 118., ...

