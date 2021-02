Enrico Nigiotti, capelli cortissimi e senza barba: l’ex di Amici diversissimo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Enrico Nigiotti si mostra ai propri fan con un look insolito: l’ex talento di Amici e X-Factor porta i capelli corti ed è senza barba. Talento nella scrittura dei testi, nella composizione musicale e voce degna di nota sono le caratteristiche che emergono nel sentire i brani incisi da Enrico Nigiotti. Il cantautore toscano è nato a Livorno nel 1987 e la sua passione per la musica blues è eredità ricevuta dal padre Stefano. Sin da bambino si dedica allo studio della chitarra e da adolescente comincia a scrivere i propri brani. La sua passione per la musica è trascendente e oscura tutto il resto, divenendo ragione di vita. Nonostante l’indubbio talento e un contratto offerto dalla Sugar di Caterina Caselli a soli 21 ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 febbraio 2021)si mostra ai propri fan con un look insolito:talento die X-Factor porta icorti ed è. Talento nella scrittura dei testi, nella composizione musicale e voce degna di nota sono le caratteristiche che emergono nel sentire i brani incisi da. Il cantautore toscano è nato a Livorno nel 1987 e la sua passione per la musica blues è eredità ricevuta dal padre Stefano. Sin da bambino si dedica allo studio della chitarra e da adolescente comincia a scrivere i propri brani. La sua passione per la musica è trascendente e oscura tutto il resto, divenendo ragione di vita. Nonostante l’indubbio talento e un contratto offerto dalla Sugar di Caterina Caselli a soli 21 ...

jo_jo69109 : Bellissima ?? Enrico Nigiotti, Gianna Nannini - Complici - rsptorino : Enrico Nigiotti - Qualcosa da decidere - GiovannaVanore : RT @fxckinavocados1: ok ma vi ricordate chi ha vinto x factor 2017? no perchè dei maneskin e di enrico nigiotti se ne sente ancora parlare… - ManeskinFanClub : RT @fxckinavocados1: ok ma vi ricordate chi ha vinto x factor 2017? no perchè dei maneskin e di enrico nigiotti se ne sente ancora parlare… - fxckinavocados1 : ok ma vi ricordate chi ha vinto x factor 2017? no perchè dei maneskin e di enrico nigiotti se ne sente ancora parl… -