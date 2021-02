(Di lunedì 15 febbraio 2021) Èa 90Saúl, che fudalale senatore neglisuccessivi.era stato ricoverato lo scorso 15 dicembre per un’infezione urinaria e problemi cardiaci, ed era stato messo in

LucianaCiolfi : RT @ilpost: È morto Carlos Menem, presidente dell’Argentina dal 1989 al 1999: aveva 90 anni - GregPignataro : RT @ilpost: È morto Carlos Menem, presidente dell’Argentina dal 1989 al 1999: aveva 90 anni - ilpost : È morto Carlos Menem, presidente dell’Argentina dal 1989 al 1999: aveva 90 anni - sandrocavazzana : RT @eguanella: È morto Carlos Saúl Menem, peronista incanta serpenti che distrusse l’economia Argentina negli anni Novanta. Carismatico, pe… - Virus1979C : RT @iltirreno: Addio all'ex presidente dell'Argentina -

Ultime Notizie dalla rete : morto Carlos

L'ex presidente ed attuale senatore argentinoSaul Menem èoggi a Buenos Aires all'età di 90 anni. Lo ha reso noto la famiglia precisando che da qualche tempo era ricoverato in una clinica per una infezione urinaria. Nato ad Anillaco ...a 90 anni l'ex presidente argentinoMenem. Ne ha dato notizia l'agenzia di stampa Telam, secondo cui Menem è deceduto oggi in una clinica di Buenos Aires, dove era stato ricoverato a ...È morto a 90 anni Carlos Saúl Menem, che fu presidente dell'Argentina dal 1989 al 1999 e senatore negli anni successivi. Menem era stato ricoverato lo ...Buenos Aires, 14 febbraio 2021 - E’ morto Carlos Saul Menem Akil, presidente peronista e giustizialista dell’Argentina in un periodo di dieci anni (1989-1999) controverso e drammatico. L’ultimo suo co ...