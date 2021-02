Digitale, Assintel al nuovo governo: decisivi programmazione e governance (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il nuovo governo si trova ad affrontare una sfida epocale: far sì che il Paese riesca ad utilizzare i fondi del Next Generation Europe per evolvere davvero. Come associazione nazionale delle imprese ICT lo diciamo da tempo: il Digitale può servire a tutto il Paese solo se è inserito in un piano strategico di lungo periodo”. È la posizione espressa da Assintel, l’Associazione nazionale delle imprese ICT. “L’approccio del governo uscente è andato in questa direzione, ma in modo ancora troppo timido: ne è dimostrazione la posizione dell’Italia nell’indice DESI, che anche nel 2020 ci ha visti al quart’ultimo posto”, ha aggiunto Assintel in una nota in cui ha sottolineato che sarà “decisivo” quel che riguarderà la programmazione e la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Ilsi trova ad affrontare una sfida epocale: far sì che il Paese riesca ad utilizzare i fondi del Next Generation Europe per evolvere davvero. Come associazione nazionale delle imprese ICT lo diciamo da tempo: ilpuò servire a tutto il Paese solo se è inserito in un piano strategico di lungo periodo”. È la posizione espressa da, l’Associazione nazionale delle imprese ICT. “L’approccio deluscente è andato in questa direzione, ma in modo ancora troppo timido: ne è dimostrazione la posizione dell’Italia nell’indice DESI, che anche nel 2020 ci ha visti al quart’ultimo posto”, ha aggiuntoin una nota in cui ha sottolineato che sarà “decisivo” quel che riguarderà lae la ...

sintetizzando i punti di vista dell'offerta e della domanda digitale in tutti gli ambiti economici e territoriali " è la proposta di Paola Generali , Presidente Assintel " Non più, quindi, una ...

"Il nuovo Governo si trova ad affrontare una sfida epocale: far sì che il Paese riesca ad utilizzare i fondi del Next Generation Europe per ...

Secondo l'associazione è necessario un soggetto che dialoghi con i ministri Colao e Giorgetti sul tema degli investimenti legati al Next Generation Eu. La presidente Paola Generali: "Lì si esprimerann ...

