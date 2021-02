Covid-19, la variante inglese continua a fare paura: la scuola in presenza a rischio (Di lunedì 15 febbraio 2021) La variante inglese comincia davvero a preoccupare il Paese. Le parole di Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, ha lanciato l'idea di un lockdown nazionale di qualche settimana. Idea che ha scatenato polemiche a non finire. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lacomincia davvero a preoccupare il Paese. Le parole di Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, ha lanciato l'idea di un lockdown nazionale di qualche settimana. Idea che ha scatenato polemiche a non finire. L'articolo .

Il team dell'Unità Operativa di Igiene dell'Ospedale Policlinico San Martino, diretto dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato la variante sudafricana del Sars - Cov - 2, riscontrata su una paziente di 25 anni. La donna, a quanto riferisce il nosocomio, 'avrebbe fatto scalo aereo in un paese a rischio'. La paziente, genovese, si ...

... consigliere del ministro italiano della Salute, secondo cui la Confederazione elvetica che ha mantenuto aperti gli impianti da sci è stata la porta d'ingresso per la variante britannica del Covid in ...

(Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI - Pillole di vaccino, dal vaiolo al Covid-19: i video delle puntate) DIRETTA. Come sottolineato dall'Istituto Superiore di Sanità nella rela ...

