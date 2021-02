Covid-19 | il sindaco di Pomigliano chiude scuole fino al 20 febbraio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutod’Arco (Na) – Chiuseal 20ledi ogni ordine e grado ad’Arco (Napoli). È quanto disposto dalGianluca del Mastro in una ordinanza firmata oggi, nella quale sottolinea che la decisione è stata presa “in considerazione dell’aggravarsi del quadro epidemiologico sul territorio“. Del Mastro aveva già disposto la chiusura delleper oggi per evitare assembramenti all’esterno dellein vista del martedì grasso, e la chiusura delle piazzea domani. Oggi, invece, ha firmato l’ulteriore ordinanza con la quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza delledi ogni ordine e grado e dei servizi ...