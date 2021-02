Contagi Covid, la curva sale La seconda ondata mai esaurita (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nell’ultima settimana la media mobile dei Contagi quotidiani è aumentata del 60 per cento. Buzzetti, esperto di statistica medica: «Abbiamo visto in queste ultime settimane una fase di stallo, ora arrivano da alcuni territori segnali di rialzo». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nell’ultima settimana la media mobile deiquotidiani è aumentata del 60 per cento. Buzzetti, esperto di statistica medica: «Abbiamo visto in queste ultime settimane una fase di stallo, ora arrivano da alcuni territori segnali di rialzo».

