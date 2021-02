Consegnati i lavori per realizzare la scuola a Piazza del Galdo, Somma: “Giornata storica” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono stati Consegnati questo pomeriggio i lavori per la realizzazione della scuola Elementare e Media alla frazione Piazza del Galdo, opera finanziata con contributo di €. 3.510.764,55 che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Somma ha ottenuto dal MIUR nel 2017. A presentare in dettaglio gli aspetti tecnici dell’opera ha provveduto l’Assessore ai lavori Pubblici Erminio Della Corte.“L’intervento – dichiara l’Assessore Della Corte – prevede la realizzazione di un edificio, posto su unico livello e che sorgerà su un’area di 12.080 mq., da adibire a scuola Elementare e Media e che potrà ospitare circa 300 alunni, un dato in linea con la popolazione scolastica della porzione di territorio comunale che andrà a fruire della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono statiquesto pomeriggio iper la realizzazione dellaElementare e Media alla frazionedel, opera finanziata con contributo di €. 3.510.764,55 che l’Amministrazione guidata dal Sindacoha ottenuto dal MIUR nel 2017. A presentare in dettaglio gli aspetti tecnici dell’opera ha provveduto l’Assessore aiPubblici Erminio Della Corte.“L’intervento – dichiara l’Assessore Della Corte – prevede la realizzazione di un edificio, posto su unico livello e che sorgerà su un’area di 12.080 mq., da adibire aElementare e Media e che potrà ospitare circa 300 alunni, un dato in linea con la popolazione scolastica della porzione di territorio comunale che andrà a fruire della ...

