Can Yaman e Diletta Leotta creano scompiglio tra fotografi al seguito e coprifuoco, è polemica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta insieme a San Valentino ed è subito polemica. Una romantica foto con i due vicinissimi ma senza baci, con i raggi del sole infuocato dal tramonto e poi.. le polemiche. I due hanno condiviso sui social la loro foto del primo San Valentino insieme e mentre Can Yaman ha deciso di bloccare i commenti per evitare ogni offesa o ogni tipo di attacco, Diletta Leotta, sprezzante del pericolo, non ha seguito il suo esempio, anzi. Risultato? La neo coppia, o presunta tale, ha già creato scompiglio e in rete oggi non si parla d’altro soprattutto perché molti sono convinti che la loro foto fosse posata e che al seguito ci fossero giornalisti e manager a confermare che, forse, questa storia non è poi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Caninsieme a San Valentino ed è subito. Una romantica foto con i due vicinissimi ma senza baci, con i raggi del sole infuocato dal tramonto e poi.. le polemiche. I due hanno condiviso sui social la loro foto del primo San Valentino insieme e mentre Canha deciso di bloccare i commenti per evitare ogni offesa o ogni tipo di attacco,, sprezzante del pericolo, non hail suo esempio, anzi. Risultato? La neo coppia, o presunta tale, ha già creatoe in rete oggi non si parla d’altro soprattutto perché molti sono convinti che la loro foto fosse posata e che alci fossero giornalisti e manager a confermare che, forse, questa storia non è poi ...

