Cambiamo | domani Toti presenta nuova componente Camera

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - domani, alle ore 18, presso la sala riunioni Capranichetta a piazza di Montecitorio, il presidente Giovanni Toti incontrerà la stampa per annunciare la nascita di una componente alla Camera della quale faranno parte otto deputati di 'Cambiamo!' e i due deputati di 'Popolo protagonista', movimento guidato dall'onorevole Gianluca Rospi. Nel corso dell'appuntamento, verranno anche illustrate -si legge in una nota- idee e iniziative della componente in merito al nuovo governo Draghi.

