Si conferma in rialzo Piazza Affari nella prima seduta dopo il giuramento del Governo Draghi, con lo spread assestato sotto quota 90 punti. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,85% a 23.608 punti, spinto ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Bene Borsa e spread, oggi Draghi a Palazzo Chigi - TEMPO REALE

La Borsa di Milano in rialzo e lo spread in ribasso a quota 89,6 festeggiano l'arrivo di Mario Draghi alla guida del governo. Oggi, dopo il primo consiglio dei ministri dopo il giuramento di sabato ...

Borsa: Milano sale (+0,8%), effetto greggio su Eni e Saipem

Si conferma in rialzo Piazza Affari nella prima seduta dopo il giuramento del Governo Draghi, con lo spread assestato sotto quota 90 punti. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,85% a 23.608 punti, spinto ...

Borsa: Milano apre in rialzo, +0,94%, spread giù a 89,6 - Economia Agenzia ANSA Euronext, Novelli entra nel Consiglio: verso la presidenza del gruppo che acquisirà Borsa Italiana

MILANO - Euronext annuncia l'ingresso di Piero Novelli come ... negli accordi che hanno portato la società di gestione dei listini europei ad acquistare Borsa Italiana dal Lseg, è subordinata ...

Borsa: vaccini e balzo greggio spingono Europa, Milano +0,9%

La migliore è Londra (+1,3%), seguita da Madrid (+1,2%), Parigi (+1,1%), Milano (+0,9%) e Francoforte (+0,4%). Di nuovo a quota 90 punti base lo spread tra Btp e Bund decennali, con il rendimento allo ...

