Blake Lively e Ryan Reynolds, l’arte di sapersi prendere (sempre) in giro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ryan Reynolds, 44 anni, e Blake Lively, 33, hanno festeggiato San Valentino nel modo a loro più congeniale: prendendosi in giro a vicenda. «Il mio San Valentino per sempre, per il futuro prevedibile», ha scherzato lui postando video e foto di una vacanza in coppia sulla neve. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ryan Reynolds, 44 anni, e Blake Lively, 33, hanno festeggiato San Valentino nel modo a loro più congeniale: prendendosi in giro a vicenda. «Il mio San Valentino per sempre, per il futuro prevedibile», ha scherzato lui postando video e foto di una vacanza in coppia sulla neve.

vogue_italia : E comunque il video in cui Ryan Reynolds fa la tinta a Blake Lively è epico. Lo trovate all'inizio di questo artico… - wrathofBerserk : @doriana_1908 @lessi__ Noooo.. Ryan Reynolds è sposato con Blake Lively!? Ma in che mondo vivevo? Non lo sapevo.. - ariesmartiana : E comunque Ryan Reynolds ha fatto la tinta a Blake Lively come un comune marito (che poi pochissimi di loro lo fann… - stargirl205 : RT @stophoping_: voglio un amore come quello di blake lively e ryan reynolds - xmarissac : RT @stophoping_: voglio un amore come quello di blake lively e ryan reynolds -