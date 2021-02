Australian Open, forfait per Berrettini: il tennista italiano si è infortunato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Brutte notizie per il tennis italiano dall’Australian Open. Dopo la sconfitta di Fognini ad opera di un super Nadal, la racchetta tricolore perde anche Matteo Berrettini. Il tennista romano, infatti, darà forfait nel suo incontro del torneo oceanico. Stefanos Tsitsipas, il greco avversario di Berrettini, non scenderà in campo nel match valevole per gli ottavi di finale perché l’atleta nostrano soffre per un infortunio agli addominali patito contro Khachanov. Il guaio fisico, infatti, è più grave del previsto e lo costringerà ad alzare definitivamente bandiera bianca. Le prime voci parlano di uno strappo. Un gran peccato per il romano e per tutto il tennis italiano. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto qui L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Brutte notizie per il tennisdall’. Dopo la sconfitta di Fognini ad opera di un super Nadal, la racchetta tricolore perde anche Matteo. Ilromano, infatti, darànel suo incontro del torneo oceanico. Stefanos Tsitsipas, il greco avversario di, non scenderà in campo nel match valevole per gli ottavi di finale perché l’atleta nostrano soffre per un infortunio agli addominali patito contro Khachanov. Il guaio fisico, infatti, è più grave del previsto e lo costringerà ad alzare definitivamente bandiera bianca. Le prime voci parlano di uno strappo. Un gran peccato per il romano e per tutto il tennis. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto qui L'articolo proviene da ...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Australian Open, Berrettini non giocherà contro Tsitsipas Problema agli addominali, il greco diret… - Eurosport_IT : NOOOOOO ???? Matteo Berrettini non recupera dall'infortunio rimediato nel match contro Khachanov ed è costretto al r… - sportli26181512 : Berrettini, forfait contro Tsitsipas, lascia gli Australian Open: il greco ai quarti: Come riportato dal sito uffic… - DiabloRoma : RT @FiorinoLuca: Matteo #Berrettini lascia gli Australian Open per ritiro. Stefanos #Tsitsipas approda ai quarti di finale con un walkover… -