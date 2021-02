Ardea, il medico Mariano Amici a La7: «Troppi dubbi sul vaccino anti-covid, non lo farò». E anche i suoi pazienti si dividono (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il controverso dibattito attorno alla figura del medico di Ardea Mariano Amici continua. Ieri, su La7, il professionista che sotto la Rocca ha in cura migliaia di pazienti, è tornato a Non è l’Arena. In particolare è stato mandato in onda anche un servizio realizzato da un inviato “in incognita” nel suo studio ad Ardea. Intervistati, alcune delle persone nella sala d’attesa – dove sono esposti i bugiardini con evidenziati gli effetti collaterali del vaccino (antinfluenzale, ndr) – hanno espresso pareri contrastanti sul loro medico. «Io gli do ragione mi dispiace, se dovessi fare una battaglia con lui la farei. E’ da appoggiare», dice una signora. «Il vaccino è da fare», dice invece un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il controverso dibattito attorno alla figura deldicontinua. Ieri, su La7, il professionista che sotto la Rocca ha in cura migliaia di, è tornato a Non è l’Arena. In particolare è stato mandato in ondaun servizio realizzato da un inviato “in incognita” nel suo studio ad. Intervistati, alcune delle persone nella sala d’attesa – dove sono esposti i bugiardini con evidenziati gli effetti collaterali delnfluenzale, ndr) – hanno espresso pareri contrastsul loro. «Io gli do ragione mi dispiace, se dovessi fare una battaglia con lui la farei. E’ da appoggiare», dice una signora. «Ilè da fare», dice invece un ...

